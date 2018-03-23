Для сравнения, в 2016 году это произошло с 108 миллионами .

Это стремительное увеличение числа нуждающихся в значительной степени объясняется новыми или усиленными конфликтами в Мьянме, Нигерии, Йемене и Южном Судане, а также продолжающейся засухой в ряде африканских стран.

В докладе предупредили, что ситуация будет продолжаться и в 2018 году, поскольку Йемен, как ожидается, останется страной с крупнейшим продовольственным кризисом во всем мире.

Глобальный доклад о продовольственных кризисах — это ежегодный межправительственный отчет, подготовленный учреждениями ООН, Европейским союзом и группами по вопросам продовольственной политики, который был запущен в 2016 году для содействия усилению координации в решении проблем продовольственного кризиса и конфликтов.

В нем измеряется «острая нехватка продовольствия» — голод настолько жестокий, что он представляет собой непосредственную опасность для жизни и средств к существованию.

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