Чтобы напиток обязательно получился, нужно соблюдать правила его приготовления.

1. Вино не должно кипеть. Нагревается вино до 70 градусов, иначе напиток можно даже не пробовать делать дальше. Если на глаз – в вино можно опустить палец, будет горячо, но не обожжетесь.

2. Все специи и добавки кладутся к вину во время готовки, а не после.

3. Для глинтвейна выбирайте красные вина – столовые, полусладкие и полусухие. Не стоит экономить на вине, от его качества будет зависеть вкус напитка.

4. Дважды греть глинтвейн нежелательно, следовательно рассчитывайте порции заранее.

5. Когда снимаете кастрюлю с плиты – дайте настояться напитку минут 15.

Кстати, глинтвейн может быть и безалкогольным – просто возьмите за основу обыкновенный виноградный сок, как можно менее сладкий.

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