Не исключено, что в Европейском парламенте будут призывать к освобождению задержанной Надежды Савченко.

Об этом в четверг, 22 марта, на пресс-конференции в рамках саммита глав государств ЕС, сказал глава Европарламента Антонио Таяни.

По его словам, евродепутаты посмотрят, что происходит.

«Нам нужно будет посмотреть на то, каковы факты, и затем, если будет необходимо, мы призовем к ее освобождению», — сказал Таяни.

Напомним, Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Надежды Савченко. Вскоре ее задержали сотрудники СБУ.

Шевченковский районный суд города Киева в пятницу, 23 марта, рассмотрит избрание меры пресечения депутату Верховной Рады Надежде Савченко. Генеральная прокуратура будет требовать для нее содержания под стражей, без альтернативы залога.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира