Деловые Сводки
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|В ЕС не исключают возможности призыва к освобождению Савченко
|23.03.2018 07:27
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Не исключено, что в Европейском парламенте будут призывать к освобождению задержанной Надежды Савченко.
Об этом в четверг, 22 марта, на пресс-конференции в рамках саммита глав государств ЕС, сказал глава Европарламента Антонио Таяни.
По его словам, евродепутаты посмотрят, что происходит.
«Нам нужно будет посмотреть на то, каковы факты, и затем, если будет необходимо, мы призовем к ее освобождению», — сказал Таяни.
Напомним, Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Надежды Савченко. Вскоре ее задержали сотрудники СБУ.
Шевченковский районный суд города Киева в пятницу, 23 марта, рассмотрит избрание меры пресечения депутату Верховной Рады Надежде Савченко. Генеральная прокуратура будет требовать для нее содержания под стражей, без альтернативы залога.
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