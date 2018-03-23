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|Укргидрометцентр обещает яркое солнце и сильный мороз 23 марта
|23.03.2018 07:35
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Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По его данным, днем по всей территории Украины будет от 0 до +4 градусов, лишь на востоке вероятно до -1 градусов.
Погоду в большинстве областей будет определять поле повышенного атмосферного давления, южная часть страны окажется в зоне влияния циклона над Черным морем. На большинстве территории без осадков, лишь на юге возможен мокрый снег с дождем.
Ночью в Украине ожидаются заморозки. Температура опустится до -11…-13 градусов.
Днем ожидается ветер юго-западный, 5-10 м/с, на юге – порывы ветра до 15-20 м/сек.
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