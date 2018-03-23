Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По его данным, днем по всей территории Украины будет от 0 до +4 градусов, лишь на востоке вероятно до -1 градусов.

Погоду в большинстве областей будет определять поле повышенного атмосферного давления, южная часть страны окажется в зоне влияния циклона над Черным морем. На большинстве территории без осадков, лишь на юге возможен мокрый снег с дождем.

Ночью в Украине ожидаются заморозки. Температура опустится до -11…-13 градусов.

Днем ожидается ветер юго-западный, 5-10 м/с, на юге – порывы ветра до 15-20 м/сек.

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