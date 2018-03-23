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Эти меры могут быть предприняты «для того, чтобы сбалансировать убыток, нанесенный китайским интересам повышением США пошлин на сталь и алюминий», сообщает Associated Press.
Речь идет о повышении пошлин на 128 наименований американских товаров, импорт которых в Китай, по статистике 2017 года, составил $ 3 млрд.
На первом этапе планируется повысить на 15% пошлины на импорт из США свежих фруктов, сухофруктов, виноградных вин, нержавеющей стали и некоторой другой продукции, только 120 наименований. Ее импорт в 2017 году достиг $ 977 млн.
На втором этапе на 25% могут вырасти пошлины на импорт других 8 видов товаров, в том числе свинины и продуктов из нее стоимостью по статистике 2017 года $ 1,992 млрд.
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