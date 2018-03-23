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Торговая война Китай-США: Поднебесная готовит ответный удар
23.03.2018 08:15
Торговая война Китай-США: Поднебесная готовит ответный удар Китай рассматривает возможность повышения пошлин на ряд импортируемых из США товаров.

Эти меры могут быть предприняты «для того, чтобы сбалансировать убыток, нанесенный китайским интересам повышением США пошлин на сталь и алюминий», сообщает Associated Press.

Речь идет о повышении пошлин на 128 наименований американских товаров, импорт которых в Китай, по статистике 2017 года, составил $ 3 млрд.

На первом этапе планируется повысить на 15% пошлины на импорт из США свежих фруктов, сухофруктов, виноградных вин, нержавеющей стали и некоторой другой продукции, только 120 наименований. Ее импорт в 2017 году достиг $ 977 млн.

На втором этапе на 25% могут вырасти пошлины на импорт других 8 видов товаров, в том числе свинины и продуктов из нее стоимостью по статистике 2017 года $ 1,992 млрд.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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