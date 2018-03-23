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В Киев пришла весна: самые яркие фото из Instagram
23.03.2018 08:31
В Киев пришла весна: самые яркие фото из Instagram Люди радуются оттепели и делятся снимками в блогах.

В Киеве наступила долгожданная оттепель. В городе тает лед на озерах и реках, а температура на солнце кое-где достигала 10 градусов тепла. Весеннее тепло порадовало жителей и гостей столицы и многие успели поделиться яркими фотоснимками в Instagram.

С наступлением тепла в центре столицы стало больше аниматоров, предлагающих с ними сфотографироваться. «Попросыпались зверьки и поймали туриста«, – шутит пользователь по ником sadxaka.

А киевлянка, ведущая блог pznk_lifestyle, поделилась фотографией Лебединого озера на Позняках, на берегу которого есть красивая лавочка для влюбленных.

 «Холодными зимами оно покрывается толстым льдом и дети катаются на коньках, и даже играют в хоккей – я видела, это прекрасно. Весной и летом тут людно, родители приводят деток кормить уток и голубей – это целое шоу, парочки прогуливаются вечерами, аттракционы, катамараны, лодки, закусочные, кофе», – пишет она.

Тем временем, до Пасхальных выходных остается меньше трех недель, и в столице вовсю идет подготовка к отмечанию светлого праздника. В этом году, уже традиционно, в Киеве пройдет масштабный фестиваль писанок на Софийской площади. Однако, в этот раз организаторы решили немного изменить формат и, кроме гигантских яиц, площадь украсят очаровательными кроликами.

Фото: sadxaka

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