Военная база — это далеко не тот предмет архитектуры, который принято выставлять напоказ, но шила в мешке не утаишь, особенно, когда речь идет о самых ярких представителях в этом вопросе. Предлагаем вам ознакомиться с десятком интереснейших баз, чье предназначение варьируется от отслеживания космических объектов до исследования смертоносных вирусов. Попадание рейтинг им обеспечила необычная форма, местоположение, предназначение и еще много других факторов.

1. Воздушная база Thule

Где: Каасуитсуп, Гренландия

Эта воздушная база, находящаяся в 1300 километрах от Полярного круга, является самым северным американским военным сооружением. Попасть на станцию можно лишь в течение трех летних месяцев, что, конечно, вносит свои коррективы в график снабжения обитающих там людей. Из-за вечной мерзлоты все коммуникации проложены над землей и упакованы в несколько слоев изоляции.

2. Полигон Dugway

Где: Большое Соленое озеро, штат Юта

Не менее пустынно и пространство вокруг полигона Dugway, где американские военные проводят полевые испытания химико-биологического оружия и средств обороны. Целый город с 4,5 тысячами километров первоклассных дорог отстроен в пустыне на краю штата Юта, чтобы обеспечить необходимую инфраструктуру. Не города, но районы возводились здесь и раньше для имитации населенных пунктов, на которые ВВС США предстояло совершать бомбовые атаки в период Второй мировой войны.

3. Научно-исследовательская станция HAARP

Где: Гакон, Аляска

Когда в 1997 году на Аляске появились 180 огромных антенн, поставленных американскими военными под предлогом исследования полярных сияний, весь остальной мир сразу заподозрил что-то неладное. Станции HAARP приписываются самые разнообразные функции — от дистанционного воздействия на климат до блокировки коммуникаций между морскими и воздушными судами противника, но это вряд ли, ведь в противном случае рядом должна была бы располагаться небольшая АЭС или другой довольно мощный источник энергии.

4. Cheyenne Mountain Complex

Где: Колорадо-Спрингс, штат Колорадо

Пожалуй, ничто не защитит лучше от ядерного удара, чем 300 метров гранитного слоя над головой. Именно на такой глубине под горой расположен бункер Cheyenne Mountain Complex, который должен был стать центром управления войсками в случае атомного взрыва. На этот случай здесь предусмотрено буквально все — от 25-тонных входных дверей до массивных пружинных матрасов на кроватях, которые превосходно гасят вибрацию от взрыва.

5. Военная база Forward

Где: ледник Сиачен, Кашмир

Если Америка претендует на звание страны, имеющей самую северную военную базу, то сразу две страны — Пакистан и Индия — становятся обладательницами самых высокогорных военных лагерей в мире. На высоте 6700 метров в индийском штате Сиачен с 1984-го года оппозиционно развернуты две военные базы. Переменчивые погодные условия, часто осложняющие снабжение, а также постоянные лавины делают ведение боевых действий очень непростым занятием. Несмотря на то, что в 2004 году было заключено соглашение о прекращении огня, Пакистан так и не увел оттуда свои три военных батальона, а Индия до сих пор поддерживает в оборонной готовности семь соответствующих формаций.

6. Devil’s Tower Camp

Где: Гибралтар, Пиренейский полуостров

За те 300 лет, что Британская империя контролирует часть территории Гибралтарского пролива, соединяющего Атлантический океан и Средиземное море, местоположение лагеря «Дьявольская башня» не потеряло своей актуальности. Именно здесь созданы все условия для воздушных и подводных тренировок бойцов, а также отработки ведения боевых действий в умышленно отстроенном макете города или же в 40-километровых подземных туннелях.

7. Joint Defence Space Research Facility Pine Gap

Где: Австралия

Совместное детище американо-австралийских военных, расположенное в Австралии и предназначенное, если судить по официальным данным, для слежения за космическими аппаратами противника (читай, российским спутниками). Еще в момент создания, в 1970-х годах, было много слухов по поводу истинного предназначения восьми огромных сферических конструкций, между которых налаживание контакта с инопланетными цивилизациями. Такие версии, понятное дело, никто даже опровергать не стал.

8. Lajes Field

Где: Азорские острова, Португалия

Небольшой вулканический остров более чем в 1500 километрах от континентальной Португалии был взят в оборот американскими ВВС еще в 1953 году, когда вдруг выяснилось, что для того, чтобы самолеты могли совершить перелет через Атлантику, им необходимо совершить дозаправку. Уникальность же военной базы-аэродрома в том, что территорию от делит с обычным гражданским аэропортом, для которого на острове просто не нашлось лишнего места.

9. Defence Training Estate Salisbury Plain

Где: графство Уилтшир, Англия

Неизвестно, какие цели преследовали английские военные, расположившие этот тренировочный центр только в десятке километров от знаменитого Стоунхенджа, но секретности такое соседство ему точно не добавляет. Другое дело, что попасть на территорию базы не так-то просто, и большинству туристов остается довольствоваться открытками с видом сверху на вилкообразный лагерь.

10. Военно-воздушная база Эдвардс

Где: Калифорния

Еще в момент создания в 1942-ом году для испытаний первого американского реактивного самолета Bell P-59 эта местность, представляющая собой дно высохшего озера Muroc 1, приглянулась военным и спустя несколько лет здесь возникла целая база, названная Эдвардс. Ровное покрытие позволяет испытывать здесь скоростные автомобили, но основным предназначением базы Эдвардс является испытание космической и авиатехники.

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