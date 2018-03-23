В «Газпроме» анонсировали частичную ликвидацию газотранспортных мощностей из-за двукратного сокращения мощностей газопровода «Турецкий поток» – с 63 миллиардов до 31,5 миллиардов кубометров в год. Это крайне важно для Украины, поскольку может свидетельствовать о еще одном проигрыше российской стороны в газовой войне.

Об этом в эксклюзивном материале «Время – это газ. Почему Россия проигрывает Украине» для «Слова и Дела» рассказал журналист, военный знаток Денис Попович.

Попович отметил, что по разным данным, ликвидации подлежат 506 километров труб, проложенных по территории Краснодарского края, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областей, а также газоизмерительная станция «Моршанская». Третья и четвертая очереди компрессорных станций «Русская», «Казачья» и «Кореновская» будут законсервированы.

Эксперт добавил, что в РФ признали обесценивание объектов незавершенного строительства на сумму почти 46 миллиардов рублей.

«Турецкий поток» предполагал поставку газа из Краснодарского края в РФ по дну Черного моря, а затем через территорию Турции на юго-запад Европы. «Турецкий поток» должен был стать альтернативой «Южному потоку», строительство которого остановили в 2014 году из-за позиции Еврокомиссии», – напомнил он.

Журналист уточнил, что «Турецкий поток» строился на уже готовых мощностях «Южного» и должен был состоять из четырех ниток мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа в год каждая.

«По планам, одна нитка обеспечивала бы голубым топливом Анкару, а три – Европу», – подчеркнул Попович.

Спустя время в «Газпроме» увидели необходимость снизить вдвое мощность «Турецкого потока».

«Как и прежде, одна нитка должна обеспечить газом Турцию, и как раз в ее строительстве заинтересована Анкара. Вторая – пойдет в Европу. Здесь и начинаются проблемы», – отметил Попович.

Он напомнил, что 19 января Турция одобрила строительство морской части газопровода, однако не прояснилась ситуация со строительством наземной части.

По его убеждению, то, что в «Газпроме» ликвидируют трубы «Турецкого потока», важно для Киева, поскольку проект предполагал путь, который давал РФ возможность поставлять газ Европе, минуя транзитные мощности нашей страны.

Журналист добавил, что еще три года назад в «Газпроме» анонсировали прекращение транзита российского газа через Украину после 2019 года.

Для РФ это был бы еще один инструмент экономического и политического давления на Украину. Кроме того, экономика Украины лишалась бы валютных поступлений от оплаты за транзит.

Вторым таким обходным маршрутом является газопровод «Северный поток-2», по которому газ шел бы из России в Германию по дну Балтийского моря.

«Проектная мощность «Северного потока-2» составляет 55 миллиардов кубометров газа в год. Таким образом, если бы Россия смогла бы реализовать оба проекта, то «Северный поток-2» плюс три нитки турецкого направления обеспечивали бы перекачку в Европу более 102 миллиардов кубометров российского газа в год. Это с лихвой перекрывало бы украинский транзит, объемы которого в 2017 году составили 93 миллиарда кубометров», – акцентировал Попович.

По его мнению, то, что РФ не удалось реализовать планы по «Турецкому потоку», обусловлено позицией Турции, которая не возражала против дополнительных объемов газа для собственных нужд, но не хотела становиться государством-транзитером российского газа в Европу.

«Среди прочего, это привело бы Турцию к противостоянию с США, которые сами рассматривают Европу как рынок сбыта для собственных энергоносителей», – пояснил эксперт.

«Участие России в сирийской войне как раз и пояснялось стремлением Кремля принудить Турцию пропустить через свою территорию четыре нитки «Турецкого потока» (Анкара имеет в Сирии свои интересы). Однако этого добиться не удалось», – цитирует Попович блогера Анатолия Несмияна.

Ссылаясь на его мнение, журналист отметил, что провал с «Турецким потоком» означает еще и поражение России в сирийской войне, главные цели которой не достигнуты.

Кроме того, по мнению эксперта, после отравления Скрипаля и его дочери перспективы «Северного потока» также туманны. К примеру, Польша хочет убедить Германию запретить строительство «Северного потока-2», поскольку «дело Скрипаля» ставит под сомнение надежность России как партнера.

«Вдобавок 39 американских сенаторов выступили против строительства «Северного потока-2», который, по их мнению, увеличивает зависимость Европы от России. Их поддержали в Литве, Латвии и Польше», – добавил он.

По его словам, в итоге «Газпром» сумел «выиграть» у Украины только лишь около 16 миллиардов кубометров транзита, предназначенных сугубо для Турции.

«Газпром», который в начале марта заявил о срочном разрыве всех контрактов с «Нафтогазом» после поражения в Стокгольме, будет вынужден возобновить переговоры с украинской стороной о новых условиях транзита.

«Другого выхода у «Газпрома» просто нет, потому что иначе монополисту грозят огромные штрафы за невыполнение условий долгосрочных контрактов с европейскими потребителями газа. И теперь уж только от Украины будет зависеть, как наилучшим образом добить загнанную в угол российскую корпорацию», – резюмировал Денис Попович.

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