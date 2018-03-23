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|Россия ответит: стало известно, сколько потеряла Украина из-за аннексии Крыма и оккупации Донбасса
|23.03.2018 09:11
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Финансовые потери Украины в результате агрессии РФ высчитал старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Андерс Ослунд.
Эксперт отметил, что в результате оккупации Россией Крыма и Донбасса Киев с территориями на время утратил предприятия, энергоресурсы, инфраструктуру и прочее. Все это оценивается примерно в 14% ВВП (10% Донбасс и 13,7% Крым).
Общая сумма ВВП Украины перед нападением РФ (2013 год) составила 179,6 миллиардов долларов.
Учитывая это, потери от оккупации, по данным Ослунда, составляют аж 98,8 миллиарда долларов.
Эту сумму рано или поздно России придется компенсировать Украине.
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