Финансовые потери Украины в результате агрессии РФ высчитал старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Андерс Ослунд.

Эксперт отметил, что в результате оккупации Россией Крыма и Донбасса Киев с территориями на время утратил предприятия, энергоресурсы, инфраструктуру и прочее. Все это оценивается примерно в 14% ВВП (10% Донбасс и 13,7% Крым).

Общая сумма ВВП Украины перед нападением РФ (2013 год) составила 179,6 миллиардов долларов.

Учитывая это, потери от оккупации, по данным Ослунда, составляют аж 98,8 миллиарда долларов.

Эту сумму рано или поздно России придется компенсировать Украине.

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