Об этом рассказал адвокат общественной организации «Родители СОС» Роман Бондаренко.

По его словам, если родители снимают квартиру, для подтверждения места жительства ребенка они должны подать в школу договор аренды жилья.

«Его следует нотариально заверить или должным образом зарегистрировать в ЖЕКе», — добавил он.

При этом зачисление будут проводить в две волны. Для первоклассников, которые живут на территории обслуживания школы, не будут проводить конкурсный отбор. Их будут принимать в учебное заведение в первую очередь.

Во вторую волну на свободные места зачтут детей, которые не закреплены за школой. Преимущество будут иметь ученики, братья или сестры которых уже учатся здесь. В первую очередь примут детей работников школы и старших по возрасту детей.

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