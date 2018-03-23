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|Новые правила зачисления в 1 класс по месту прописки: что делать семьям, которые снимают квартиру
|23.03.2018 09:27
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Об этом рассказал адвокат общественной организации «Родители СОС» Роман Бондаренко.
По его словам, если родители снимают квартиру, для подтверждения места жительства ребенка они должны подать в школу договор аренды жилья.
«Его следует нотариально заверить или должным образом зарегистрировать в ЖЕКе», — добавил он.
При этом зачисление будут проводить в две волны. Для первоклассников, которые живут на территории обслуживания школы, не будут проводить конкурсный отбор. Их будут принимать в учебное заведение в первую очередь.
Во вторую волну на свободные места зачтут детей, которые не закреплены за школой. Преимущество будут иметь ученики, братья или сестры которых уже учатся здесь. В первую очередь примут детей работников школы и старших по возрасту детей.
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