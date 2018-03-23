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|Полиция поймала воров, похитивших бюст Леси Украинки
|23.03.2018 09:43
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Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.
«Мы установили, что 33-летний и 32-летний киевляне похитили мемориальную доску, разбили ее на маленькие куски и сдавали их в пункты приема металлолома. Одну часть доски мы изъяли и приобщили к уголовному производству как вещественное доказательство», — сказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.
Он отметил, что задержанным объявили подозрения в совершении преступления по ч. 4 ст. 185 УК Украины (кража, совершенная в крупных размерах).
Суд на время расследования избрал меру пресечения злоумышленникам – домашний арест. Одному из них – круглосуточный, второму – от 22:00 до 06:00. Мужчинам грозит до восьми лет тюремного заключения.
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