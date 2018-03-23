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|Звезда «Сватов» был экстренно прооперирован
|23.03.2018 10:14
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Скандальный российский актер, звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов, которого Министерство культуры Украины внесло в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, был экстренно прооперирован.
56-летний Добронравов перенес экстренную операцию в связи с инсультом. Актеру стало очень плохо еще в субботу, 17 марта. У артиста нарушилась речь и онемело лицо, рука и нога с одной стороны, сообщает Telegram-канал 112.
С инсультом Добронравов сначала был госпитализирован в подмосковную клинику, затем безотлагательно переведен в Москву, где и был прооперирован.
Сейчас жизни российского актера ничего не угрожает, однако ему предстоит перенести долгий и тяжелый курс восстановительной терапии.
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