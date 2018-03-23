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Во Въетнаме произошел сильный пожар, люди выпрыгивали из окон (фото)
23.03.2018 10:22
Во Въетнаме произошел сильный пожар, люди выпрыгивали из окон (фото) Во вьетнамском городе Хошимин произошел масштабный пожар в жилой многоэтажке, в результате которого погибло 13 человек.

Как сообщает Vnexpress, из-за клубов черного дыма в здании люди не могли спуститься вниз.

Они стояли на балконах и в панике просили о помощи, сигнализируя спасателям о своем местонахождении при помощи мобильных телефонов, отмечает издание.

В результате происшествия еще 27 человек получили травмы.

Жителей небоскреба пришлось спасать с верхних этажей с помощью специальных лестниц.

Часть жертв отравилась угарным газом, а некоторые — разбились, выпрыгнув из окна.

Чтобы потушить пожар, две сотни спасателей работали полтора часа.

По предварительным данным, возгорание возникло около полуночи в подвале жилого комплекса, где находится автопарковка.

Как отмечают очевидцы, перед началом пожара был слышен громкий взрыв.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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