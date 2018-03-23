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|Во Въетнаме произошел сильный пожар, люди выпрыгивали из окон (фото)
|23.03.2018 10:22
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Как сообщает Vnexpress, из-за клубов черного дыма в здании люди не могли спуститься вниз.
Они стояли на балконах и в панике просили о помощи, сигнализируя спасателям о своем местонахождении при помощи мобильных телефонов, отмечает издание.
В результате происшествия еще 27 человек получили травмы.
Жителей небоскреба пришлось спасать с верхних этажей с помощью специальных лестниц.
Часть жертв отравилась угарным газом, а некоторые — разбились, выпрыгнув из окна.
Чтобы потушить пожар, две сотни спасателей работали полтора часа.
По предварительным данным, возгорание возникло около полуночи в подвале жилого комплекса, где находится автопарковка.
Как отмечают очевидцы, перед началом пожара был слышен громкий взрыв.Источник