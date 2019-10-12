Об этом сообщает отдел информационного обеспечения городского совета.

«С 25 октября 2019 года тариф на проезд в трамваях и троллейбусах в Николаеве составит 5 грн. Такое решение согласовали 11 октября члены исполкома городского совета», - говорится в сообщении.

По словам директора КП «Николаевэлектротранс» Владимира Евтушенко, цена билета состоит из затрат на содержание электротранспорта. Чтобы содержать около 45 трамваев и троллейбусов предприятие расходует в месяц около двух миллионов гривень.

Сейчас остро стоит вопрос относительно приобретения новых единиц транспорта, его модернизации. Нынешний тариф нерентабельный. Изменение стоимости проезда связано и с повышением стоимости электроэнергии для предприятия.

Также были утверждены новые цены абонементов. Отдельно установлена ​​стоимость проездных билетов на месяц для юридических и физических лиц. Для предприятий цена на месяц проездного билета на трамвай и троллейбус будет стоить 545 грн, для граждан - 315 грн, а студенты смогут ездить только за 175 грн.

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