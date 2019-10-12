Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Николаевской области.

«Отдел расследования отдельно тяжких преступлений Следственного управления областного главка полиции вместе с УСБУ в Николаевской области под процессуальным руководством прокуратуры пресекли преступную деятельность группы лиц. Речь идет о так называемых коллекторах, от финансовой организации «Ваша Готівочка», - отметили в полиции.

По данным правоохранителей, эти коллекторы запугивали граждан, угрожали нанесением тяжких телесных повреждений.

Двум лицам, причастным к незаконной деятельности, планируется объявить о подозрении по факту принуждения к выполнению гражданско-правовых обязательств, совершенном повторно по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с насилием, опасным для жизни или здоровья. Злоумышленники - двое местных жителей 29 и 34 лет.

Недавно в СМИ появились сообщения, что неизвестные лица обливают входные двери в квартиры клиентов указанной финансовой организации или мест работы клиентов веществом бурого цвета с характерным неприятным запахом. Таким образом были загрязнены даже двери детской поликлиники на ул. Бутомы.

Досудебное расследование проводилось по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 355 УК Украины «Принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств, совершенное организованной группой или сопряженное с насилием, опасным для жизни или здоровья». Это наказывается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.

Проводятся обыски по месту работы и проживания лиц, причастных к преступной деятельности, с целью выявления и изъятия документации и других предметов, имеющих значение для проведения расследования. В одном из помещений, в котором осуществляется деятельность учреждения, обнаружены две бутылки с веществами - одна темного цвета с резким запахом, и одна с прозрачным веществом с запахом мочи. Они будут переданы на проведение соответствующих экспертиз.

Продолжаются следственные действия и досудебное расследование.

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