Об этом в интервью Радио Свобода сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"Мы сейчас на финальном этапе передачи этих кораблей. Они будут возвращены в ближайшее время. Технические вопросы обсуждаются как раз военно-морским командованием. Наша задача как Министерства иностранных дел дать возможность завершить процесс", – отметил Пристайко.

Он добавил, что Украина уже заявила российской стороне: "Назовите точку координат, где эти корабли будут стоять, и время, когда мы можем их забрать".

При этом министр предположил, что на кораблях может уже не оказаться следов от выстрелов российских силовиков, которые вели по ним огонь.

"Что-то мне подсказывает, что их там не будет на этот момент, когда мы их заберем. Но этот процесс произойдет в ближайшее время", – заверил глава МИД.

Он также высказал предположение, что принятие окончательного решения Международного трибунала по морскому праву относительно нарушения Россией иммунитета трех украинских военных кораблей и 24 членов их экипажей может затянуться на годы.

"Когда будет окончательное решение – я вообще думаю, что это вопрос не одного года. Неприятно, но такова природа этих международных судов", – подытожил Пристайко.

Как сообщал Укринформ, 25 ноября 2018 года российские силовики у берегов аннексированного Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь. В плен попали 24 украинца, трое из них получили ранения.

Международный трибунал по морскому праву 25 мая обязал Россию немедленно освободить и дать возможность вернуться в Украину 24 захваченным морякам и 3 кораблям.

7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен в формате 35 на 35, в рамках которого, в частности, был освобожден 24 военнопленных моряка.

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