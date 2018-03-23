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Синоптики предупреждают о наводнении в Украине, к которому могут привести таяние снега и льдов
23.03.2018 11:58
Синоптики предупреждают о наводнении в Украине, к которому могут привести таяние снега и льдов Синоптики предупреждают о подъеме уровней воды в реках Украины в пятницу, 23 марта.

Под угрозой Одесщина, сообщает пресс-служба ГоСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

«В р. Дунай возле г. Вилково, вследствие влияния ветра, ожидается уровень воды 150-160 см, при достижении и превышении отметки 155 см, вероятно подтопление пониженных незаселенных участков города. На 8 часов 22 марта уровень воды р. Дунай возле г. Вилково равнялся 140 см над нулем поста», — говорится в сообщении.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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