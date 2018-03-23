Деловые Сводки
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|«В камере везде видеонаблюдение», — Савченко рассказала о ночи в СИЗО
|23.03.2018 12:06
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Как она сказала 23 марта в зале суда, СИЗО в Украине не отличается от российского, а в некоторых моментах даже хуже, передает «Украинская Правда».
На вопрос журналистов, как она ночевала в изоляторе Савченко сказала: «Как и в русском — ничем не отличается».
Нардеп не ответила журналистам на вопрос, собирается ли она и в этот раз голодать.
По ее словам, в СИЗО везде установлены камеры.
«В СИЗО у меня нет ни одной зоны в камере, где не унижалось бы человеческое достоинство. Я не могу раздеться, чтобы меня не снимали видеокамеры, не могу сходить в туалет, чтобы не снимали видеокамеры. В принципе, это в некоторых моментах даже хуже, чем в СИЗО врага «, — сказала народный депутат.
Савченко стоит в так называемом «аквариуме». На суд она надела черный свитер с трезубцем на груди.
В зале заседаний присутствовали мать и сестра Савченко и трое ее защитников.
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