Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем ​​13-18°, в Одесской области, Закарпатье и Прикарпатье до 22°", - говорится в сообщении.

В Киеве и области без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. В столице температура ночью 6-8° тепла, днем ​​15-17°, на Киевщине ночью 3-8° тепла, днем ​​13-18°.

13-14 октября осадки в Украине не прогнозируются. Ночью и утром 14 октября в южной части кое-где туман. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, на побережье морей до 14°, днем ​​18-23°.

На Киевщине также без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11° тепла, днем ​​18-23°.

Согласно прогнозу, 15-16 октября в Украине осадки не ожидаются. Температура ночью 5-11°; днем 16-22°, 16 октября в западных и северных областях 14-20°.

В столичном регионе 15-16 октября также без осадков. Температура ночью 6-11°; днем 15 октября 16-21°, 16 октября 14-19 .

Согласно ориентировочным прогнозам, 17-18 октября в западных, 19-21 октября в Украине кое-где небольшие дожди. Температура ночью 2-8° тепла, днем ​​11-17°.

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