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|Умер летчик-космонавт Алексей Леонов, сделавший первый шаг в открытый космос
|12.10.2019 11:45
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Об этом сообщает ТАСС. "Алексей Архипович скончался в госпитале имени Бурденко после продолжительной болезни", - сказала его помощница Наталья Филимонова.
По ее словам, прощание и похороны космонавта пройдут 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище (Мытищи, Московская область).
В пресс-службе российского Центра подготовки космонавтов подтвердили информацию о смерти Леонова.
Леонов был одиннадцатым советским космонавтом и первым человеком, вышедшим в открытый космос. Это произошло в марте 1965 года во время полета на космическом корабле "Восход". В июле 1975 года Леонов участвовал в совместном полете советского и американского космических кораблей - "Союз-Аполлон". Он был дважды героем Советского Союза.
Известен также как художник, автор картин на космические темы.