Деловые Сводки
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|В октябре из оборота изъяли почти 5 миллионов монет мелких номиналов
|12.10.2019 12:42
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Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка на странице в Facebook.
"За первые 10 дней октября из обращения вернулось почти 5 млн штук монет мелких номиналов вследствие их изъятия из обращения с 1 октября 2019 года. Всего в обращении по состоянию на 1 октября находилось около 5,7 млрд штук таких монет", - говорится в сообщении НБУ.
Отмечается, что в наличном обращении страны по состоянию на 1 октября 2019 года находилось наличности на общую сумму 391,0 млрд грн, в том числе банкнот – 388,4 млрд грн (2,8 млрд штук) и монет – 2,5 млрд грн (13,3 млрд шт.).
По сравнению с началом года наличные деньги в обращении сократились на 9,1 млрд грн (или на 2,3%). Такая тенденция связана, в том числе, со стабильным трендом на рост популярности безналичных расчетов.
Как сообщал Укринформ, с 1 октября этого года монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек перестали быть средством платежа. В течение года их можно бесплатно и без ограничений обменивать во всех отделениях украинских банков.