Об этом он сообщил в Facebook.

"Год назад священный и Священный Синод Вселенского патриархата принял решения, которые открыли путь к излечению церковных разделений в Украине и в становление единой Поместной Православной Церкви. Была окончательно подтверждеа истина, не раз уже повторенный перед этим в разных документах и заявлениях: Украина не является и никогда не была канонической территорией Московского Патриархата", - написал Епифаний.

Он отметил, что тогда были разрешены канонические препятствия к равноправному объединению православных в Украине. Тогда, по его словам, благодаря удовлетворению апелляций были признаны не действительными все запреты, отлучения и анафемы, провозглашенные русской церковью не за нарушение православного вероучения, но по московскому желанию удержать за собой незаконно захваченную власть.

"Эти решения сделали возможным созвать и успешно провести в декабре 2018 г. Объединительный Собор, образовав из трех ветвей до того длительное время разделенного украинского православия – единую Поместную Украинскую Православную Церковь. Которая в начале этого года получила Томос об автокефалии, чем навечно было утверждено ее автокефальный статус и церковную независимость, единство с семьей Вселенского Православия и равноправие с Поместными Церквами-Сестрами", - отметил митрополит Епифаний.

Предстоятель Церкви добавил, что сейчас ПЦУ развивается и утверждается, имея поддержку большинства православных в Украине и помощь от Вселенского патриархата.

"Поэтому именно сегодня мы повторяем слова благодарности Его Всесвятейшеству Вселенскому патриарху Варфоломею и всей Матери-Церкви Константинопольской за решительные и мужественные канонические решения, принятые год назад", - сказал Епифаний.

Как сообщал Укринформ, Вселенский патриарх Варфоломей 5 января подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины.

6 января в Патриаршем храме Святого Георгия на Фанаре состоялось вручение Томоса и божественная литургия, которую вместе отправили Вселенский патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Впоследствии Томос подписали все члены Синода Вселенского патриархата.

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