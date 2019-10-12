Об этом сообщает НКРЭКУ.

"Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, по результатам мониторинга деятельности субъектов хозяйствования - участников оптового рынка электроэнергии пришла к выводу, что в течение первых трех месяцев после введения в Украине новой модели рынка электрической энергии увеличился недостаток предложений электрической энергии на рынках «на сутки вперед» и на «внутреннесуточном»", - говорится в сообщении.

По информации участников рынка, отдельные трейдеры (поставщики), которые входят в состав вертикально интегрированных компаний или причастных к их хозяйственной деятельности, используя монопольное положение, своими действиями блокируют возможность импорта электроэнергии из государств - сторон Энергетического Сообщества, в частности со стороны Словакии.

"Речь идет о деятельности компании АО «ДТЭК Западэнерго» и связанных с ней трейдеров в торговой зоне Бурштынского «энергоострова», в результате которой в период с июля по сентябрь 2019 года были выкуплены мощности межгосударственного пересечения с украинской стороны, остались свободными мощности со стороны Словакии, а объемы импорта электроэнергии в эту зону со стороны Словакии были незначительными", - добавляют в сообщении.

При этом, одновременно компания АО «ДТЭК Западэнерго» в июле-сентябре 2019 года уменьшала объемы продаж электроэнергии на рынке «на сутки вперед» и на «внутреннесуточном рынке», что заставляло поставщиков и их потребителей получать электроэнергию на балансирующем рынке по более высокой цене.

Как отмечается, в связи с этим Антимонопольный комитет Украины 4 октября 2019 года открыл дело по признакам нарушения законодательства о защите экономической конкуренции и злоупотребления монопольным положением АО «ДТЭК Западэнерго» на рынке электрической энергии в рамках торговой зоны Бурштынского «энергоострова», поскольку компания производит около 90% от общего объема электроэнергии в этой зоне.

Проинформировано, что одной из основных задач НКРЭКУ является создание эффективных и конкурентных рынков, обеспечение соблюдения баланса интересов потребителей, производителей и природных монополий, в том числе обеспечение надлежащего функционирования региональных (международных) рынков в рамках Энергетического Сообщества.

"С целью устранения препятствий и ограничений для торговли электрической энергией между участниками такого рынка в зоне Бурштынского «энергоострова» на границе Украины и Словакии НКРЭКУ официально обратилась к оператору системы передачи электроэнергии Словакии - компании SEPS, правительству Словакии для выяснения технических вопросов участников аукционов межгосударственного пересечения со стороны Словакии и объективной оценки ситуации, сложившейся с блокированием поставки импорта электроэнергии в Украине", - сообщают в Нацкомиссии.

По результатам анализа предоставленной информации и мониторинга рынков, а также учитывая нормы Регламента (ЕС) №714/2009 Европейского парламента и Совета от 13 июля 2009 года «Об условиях доступа к сети для трансграничного обмена электроэнергией» относительно полномочий национальных регулирующих органов в части возможности наложения общих ограничений или ограничений для отдельной компании на основе доминирования на рынке электрической энергии, НКРЭКУ предложит урегулировать вопрос путем: установления ограничения относительно возможности получать право на доступ к пропускной способности межгосударственных пересечений по результатам аукционов по распределению пропускной способности межгосударственных пересечений по каждому межгосударственному пересечению и направлению; введение штрафных санкций для участников рынка, получивших право на доступ к пропускной способности межгосударственных пересечений по результатам суточных аукционов по распределению пропускной способности межгосударственных пересечений по каждому межгосударственному пересечению и направлению, и не обеспечили их использования.

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