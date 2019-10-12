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|Украина внесла в “черный список” еще четырех российских актеров
|12.10.2019 14:36
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Список обнародован на сайте ведомства.
Согласно обновленному 11 октября перечню, в него внесены актеры Наталья Колоскова, Мария Перн, Юрий Миронцев и Анатолий Фалинский.
Все они играли в фильме “Ополченочка”, который снимали на оккупированной территории Донбасса.
Фамилии трех из них - Колосковой, Перн и Миронцева - внесены в базу “Миротворец”, в частности, за “участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины, участие в съемках пропагандистского антиукраинского фильма”.
Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, составляет Министерство культуры, молодежи и спорта Украины по представлению Службы безопасности Украины.
По состоянию на 11 октября в перечень внесен 151 человек.