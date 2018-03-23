Поскольку в последнее время украинцы имели возможность «обозревать прекрасные округлившиеся формы седалищных мышц» внефракционного народного депутата Украины Надежды Савченко, голодовка пойдет ей на пользу.

«Особенно, если это будет голодовка на детском питании, как это было во время ее заключения в «Мордоре», — сказал «Обозревателю» воин АТО, артиллерист Андрей Кобзарь.

«Я считаю, что ее жировых запасов и отложений, насиженных в Верховной Раде, хватит на очень продолжительную голодовку», — добавил он.

«Как бы вы поступили на ее месте – если бы вам предъявили подобное обвинение и посадили в СИЗО?» — спросил «Обозреватель». «Прежде только, я бы не занимался таким вещами. Это называется брать у врага оружие, чтобы свергать власть в своей – воюющей – стране. Это преступление. Я как военнослужащих резерва, патриот и сознательный гражданин никогда бы такого не делал. Если бы мне предложили что-то подобное, я немедленно проинформировал бы об этом компетентные органы. Что, собственно, и сделали нормальные офицеры, к которым она обратилась», — ответил Кобзарь.

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