Об этом заявил прежний народный депутат Тарас Чорновил.

«Есть прямое управление. Мы забываем об еще одном человеке – Вера Савченко. Она является там основным интеллектом, она основной мозг, она постоянно ее направляет. С 2006 года она ее ведет. Сама Надежда Савченко признала, что Вера лучше, Вера то, Вера се», — рассказал он.

По его словам, сама Вера Савченко также могла быть завербованной российскими спецслужбами более десяти лет назад.

«Если мы слушаем все ее тезисы, то они чисто укладываются в основные российские требования. Я считаю, что она (Надежда Савченко. – Ред.) была передана и взята под контроль еще до так называемого плена. В плен она не попала, в плен она сдалась», — подчеркнул Чорновил.

При этом он отметил и влияние российских кураторов на действия Савченко-старшей.

«У нее есть технологическое российское управление. Как только арестовали Рубана, она убежала в Европу. Там ее не видели, она показалась на одном совещании, перепутала города, перепутала все. По данным нашей разведки, она в это время пребывала в Испании, где с ней, бесспорно, работали», — констатировал экс-нардеп.

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