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Тарас Чорновил рассказал, кто управляет Надеждой Савченко
23.03.2018 15:01
Тарас Чорновил рассказал, кто управляет Надеждой Савченко Внефракционный депутат Верховной Рады Надежда Савченко находится практически под полным контролем своей младшей сестры.

Об этом заявил прежний народный депутат Тарас Чорновил.

«Есть прямое управление. Мы забываем об еще одном человеке – Вера Савченко. Она является там основным интеллектом, она основной мозг, она постоянно ее направляет. С 2006 года она ее ведет. Сама Надежда Савченко признала, что Вера лучше, Вера то, Вера се», — рассказал он.

По его словам, сама Вера Савченко также могла быть завербованной российскими спецслужбами более десяти лет назад.

«Если мы слушаем все ее тезисы, то они чисто укладываются в основные российские требования. Я считаю, что она (Надежда Савченко. – Ред.) была передана и взята под контроль еще до так называемого плена. В плен она не попала, в плен она сдалась», — подчеркнул Чорновил.

При этом он отметил и влияние российских кураторов на действия Савченко-старшей.

«У нее есть технологическое российское управление. Как только арестовали Рубана, она убежала в Европу. Там ее не видели, она показалась на одном совещании, перепутала города, перепутала все. По данным нашей разведки, она в это время пребывала в Испании, где с ней, бесспорно, работали», — констатировал экс-нардеп.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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