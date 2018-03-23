Сегодня в Украине остро стоит вопрос трудовой миграции, и между ее причин называют уровень безработицы в стране и низкую зарплату. Так, в крупных городах Украины 90% безработных – с высшим образованием, а за границей зарабатывают от 5 до 8 миллионов украинцев.

Как правительство собирается решать проблему трудовой миграции украинцев – в прямом эфире информационной программы «Сегодня» с Еленой Кот на телеканале «Украина» рассказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Что людям нужно: нормальная работа, нормальное образование, нормальная медицина и безопасность. Мы, как правительство, выставляем для себя эти приоритеты, как повестку дня для работы. Изменить все за один день очень трудно. Я бы хотел добиться высокой зарплаты в Украине, доступности качественного образования, особенно для рабочих профессий. У нас парадоксальная ситуация – люди с высшим образованием не могут найти для себя работу, в то время как квалифицированные рабочие кадры настолько востребованы [в стране]. Вы встретитесь с бизнесом – бизнес скажет вам, что у них есть на сегодня недостаток квалифицированных кадров. Но сколько можно было держать людей на минимальной зарплате в 1400 грн? Это было просто нереально», – заявил Владимир Гройсман.

Премьер-министр также рассказал, какой должна быть минимальная зарплата в Украине, чтобы люди не хотели уезжать заграницу.

«Средняя зарплата в Украине, на мой взгляд, уже при этом курсе нацвалюты должна уже к концу этого года составлять 10 тысяч гривен. Я считаю, что это — настоящий показатель, который может создавать соответствующую конкурентность… Зарплата имеет ключевое значение. Мы не подняли минимальную зарплату и сразу объявили, что это – прорыв. Нет, мы начали это делать: 1450 грн была минимальная зарплата, сейчас – 3723 грн, а прошло приблизительно полтора года, и мы будем идти дальше. Мы будем создавать условия для того, чтобы экономика должным образом работала и человек получал достойную зарплату за свой труд», – заявил Владимир Гройсман.

Комментируя утверждение о том, что рост зарплат в Украине сегодня оказывает влияние на инфляцию, Владимир Гройсман отметил:

«На самом деле, инфляционные процессы – это комплексная проблема, и это не только проблема повышения зарплат. Я считаю, что на инфляцию минимально повлияло повышение минимальной зарплаты вдвое… Но, если мы посмотрим статистические данные, то реальная зарплата выросла на 19%, номинальная – на 37%. Но и этого недостаточно».

Премьер-министр рассказал, что довести минимальную зарплату в Украине до 10 тысяч гривен в этом году не выйдет – по словам Владимира Гройсмана, «украинский бизнес, особенно малый и средний, должен иметь возможность выплачивать такие зарплаты».

«Я очень заинтересован в том, чтобы люди жили лучше, но я – реалист, я не тот, кто может рассказать, что завтра будет лучше. Популистов люди видели в своей жизни уже очень много – когда обещали все и всем, но никогда не делали. Посмотрите на дороги, которые всегда обещали делать и не делали – а я обещал и мы делаем это. Посмотрите на зарплаты, на пенсии – это не то, что я хотел бы, но я точно задаю направление, куда мы идем. И я уверен, что через несколько лет наша экономика будет более сильной, а украинцы будут чувствовать уверенность в завтрашнем дне», – отметил Владимир Гройсман.

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