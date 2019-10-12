Солянка мясная сборная

Вам понадобится 250 грамм филе индейки, 450 грамм сырокопченой колбасы, 2 литра воды, морковь, 3 дольки чеснока, 400 мл консервированных томатов, 200 грамм соленых огурцов, половинка болгарского перца, 2 лавровых листика, 18 оливок, половинка лимона, соль и сметана по вкусу.

Филе индейки отварите в бульоне с лавровым листом и морковью. Лук почистите и нарежьте полукольцами, обжарьте его на растительном масле. Добавьте в лук нарезанный чеснок, перец и томаты без кожицы, тушите в течение 10 минут.

Выньте из бульона мясо и морковь, нарежьте соломкой филе, колбасу, ветчину, огурцы и отправляйте в бульон, отварите минут 10 и добавьте зажарку с томатами. Варите еще в течение 5-10 минут. Солянку подавайте с ломтиком лимона, оливками и сметаной в тарелке.

Суп в хлебном горшочке

Возьмите 2 круглые небольшие буханки хлеба, 200 грамм тушеной свинины, 200 грамм копченых колбасок, луковицу, 2 картофелины, 2 столовые ложки томатной пасты, яйцо, 2 столовые ложки растительного масла, соль и перец по вкусу, 3 столовые ложки муки, зелень и кусочки хлеба для украшения.

Нарезанный лук обжарьте на растительном масле, добавьте к нему нарезанную колбасу всыпьте муку и перемешайте, добавьте томат и тушите в течение нескольких минут. Закипятите воду, добавьте свинину и картофель кубиками, приправьте по вкусу. Когда картофель сварится, добавьте колбаски. В буханках хлеба срежьте верхушки и удалите мякоть, взбейте яйцо и смажьте их внутри, запеките в духовке в течение 10 минут при 220 градусах. Разлейте суп в горшочки, украсьте зеленью и поджаренными кусочками хлеба.

Зимний суп с фасолью

Подготовьте 100 грамм белой фасоли, 2 штуки куриного филе, 450 грамм консервированных помидор, 2 литра бульона, луковицу, 2 моркови, 2 дольки чеснока, зелень, соль и перец по вкусу.

Замочите фасоль на ночь. На следующий день отварите на медленном огне, слейте воду и промойте. Добавьте к фасоли нарезанные лук, укроп, морковь, чеснок, петрушку и перец, влейте готовый бульон, доведите до кипения. Положите в кастрюлю куриную грудку и помидоры, варите в течение получаса под закрытой крышкой.

Гороховый суп с копченостями

Вам понадобится 300 грамм сушеного гороха, 300 грамм копченой грудинки, 4 картофелины, луковица, морковь, 3 литра бульона, 2 столовые ложки растительного масла, соль, перец и зелень по вкусу.

Горох замочите на ночь, утром промойте. Варите его в течение полутора часов в бульоне. Добавьте к нему нарезанный картофель и посоли. Обжарьте на растительном масле лук и тертую морковь, отправьте зажарку в суп, когда картофель сварится. Грудку нарежьте тонкими полосками, обжарьте их на сухой сковороде до образования корочки. Подавайте суп с грудинкой и зеленью.

Сырный суп с лососем

Возьмите 3 плавленых сырка, 400 мл куриного бульона, 25 мл белого вина, 30 грамм брокколи, 70 грамм филе лосося, розмарин, чеснок и оливковое масло, 50 мл сливок, соль, перец и сухарики по вкусу.

Добавьте в разогретый бульон плавленый сыр, он должен раствориться. Замаринуйте рыбу в розмарине, соли, перце и оливковом масле. Через 15 минут запеките на гриле. Для сухариков кусочки белого хлеба натрите смесью оливкового масла и раздавленного чеснока, затем подсушите в духовке. Приправьте суп белым перцем, вином и сливками, доведите до кипения. Брокколи порежьте и выкладывайте в тарелку для подачи. Суп процедите и разлейте по тарелкам. Сверху выложите рыбу и посыпьте сухариками.

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