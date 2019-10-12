Проект закона обнародован на сайте Верховной Рады.

Законопроект предлагает дополнить статью 167 Налогового кодекса пунктом 167.6 следующего содержания: "Ставка налога, удерживаемого с дохода в виде заработной платы и других вознаграждений и выплат, связанных с оплатой труда, составляет 0 процентов базы налогообложения для налогоплательщиков, указанных в пунктах 162.1.1 и 162.1.2, не достигших 27-летнего возраста, и для налоговых агентов, которые платят налог за лиц, указанных в этом пункте".

Кроме того, статью 4 Закона «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" предлагается дополнить пятой частью: "Лица, указанные в абзацах 1, 2, 4-6 части первой настоящей статьи, освобождаются от уплаты единого взноса за застрахованных лиц, не достигших 27-летнего возраста. За таких лиц единый взнос уплачивается при условии их добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования".

Автором законопроекта является народный депутат от фракции "Слуга народа" Алексей Кучер.

"Принятие этого законопроекта создаст своеобразную государственную поддержку для молодых людей в трудоустройстве и начале карьеры. В перспективе принятый законопроект приведет к детенизации экономики, рынка труда и, как следствие, экономическому и финансовому росту Украины", - говорится в пояснительной записке.

Автор прогнозирует, что проект закона №2250 будет стимулировать молодых украинских специалистов оставаться работать в Украине, работодателей - принимать на работу студентов и специалистов без опыта, а инвесторов - развивать свой бизнес в Украине.

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