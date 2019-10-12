Об этом говорится в исследовании Центра Разумкова, проведенного с 4 по 9 октября 2019 года.

Как отмечается в исследовании, 45% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении (в сентябре 2019 так считали 57%), 29% - что события развиваются в неправильном направлении (в сентябре - 17%).

34% респондентов придерживаются мнения, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет (в сентябре - 41%), 43,5% - что способна преодолеть в более отдаленной перспективе (в сентябре - 40%) и 10% - что не способна преодолеть (в сентябре - 6%).

Среди государственных и общественных институтов чаще только доверие выражается к Вооруженным силам Украины (им доверяют 75% опрошенных), Президенту Украины (70%), волонтерских организациям (69%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (64,5%), Национальной гвардии Украины ( 64%), Государственной пограничной службе (63,5%), церкви (61%), добровольческим батальонам (61%), СМИ Украины (56%).

Недоверие чаще высказывается СМИ России (не доверяют им 76% опрошенных), судебной системе в целом (70%), политическим партиям (66%), местным судам (65%), коммерческим банкам (64%), прокуратуре (64%), государственному аппарату (чиновникам) (63%), Верховному суду (59%), Конституционному суду Украины (57%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (54%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (54%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (53% ) Антикоррупционному суду (53%), Национальному банку Украины (51%), профсоюзам (49%).

В общем, характеризуя действия власти, чаще только граждане Украины считают, что новая власть пытается улучшить ситуацию в стране, но ей это пока в основном не удается сделать (такое мнение разделяют 41,5% респондентов), 29% опрошенных считают, что новая власть пытается улучшить ситуацию в стране и во многом ей это удается, и 20% - что новая власть не пытается улучшить ситуацию в стране, а лишь имитирует усилия в этом направлении.

23% респондентов считают, что действия новой власти оправдали их ожидания, еще 5% - что действия новой власти оказались лучше, чем они ожидали, 9% заявили, что новая власть не оправдала их надежд, 12% - что от новой власти они ничего хорошего не ожидали, так и произошло, 6% - что они от новой власти ничего хорошего не ожидали, но она оказалась еще хуже, чем они думали. Но 40% опрошенных граждан придерживаются мнения, что еще слишком рано давать оценку действиям власти.

54,5% опрошенных считают, что действия Президента Владимира Зеленского в первую очередь направлены на защиту общенациональных интересов, а 24,5% - что его действия в первую очередь направлены на защиту собственных интересов и интересов своего политического окружения.

48% респондентов считают, что нынешняя власть лучше, чем предыдущая, 27% - что она ничем существенно не отличается от предыдущей, а 8% - что она хуже предыдущей.

Исследование было проведено социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 октября 2019 года. Были опрошены 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая ошибка выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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