Об этом сообщает Минрегион со ссылкой на данные областных и Киевской городской государственных администраций.

"По состоянию на 8.30 в 18 областях и г.Киеве начато отопление объектов социальной сферы, объектов жилищной сферы - в 8 областях", - говорится в сообщении.

В частности, больше только заведений в сфере образования и здравоохранения подключены в Киеве (89,1%), Житомирской (65,2%), Черкасской (44,5%), Ивано-Франковской (40,1%), Сумской (35,2%) и Черниговской (33,7%) областях.

Жилые дома начали отапливать в Ивано-Франковской (32,3%), Житомирской (21,6%), Ривненской (16%), Сумской (7,7%), Киевской (4,1%) областях.

Зато в Черновицкой, Одесской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях отопление еще не включали.

В то же время, во Львове городская власть решила приостановить с сегодняшнего дня подачу тепла в учреждения соцсферы, которая началась 4 октября. "Синоптики прогнозируют потепление — температура поднимется до +20 градусов, следовательно с сегодняшнего дня приостанавливаем подачу отопления в бюджетные учреждения", — сообщила заместитель городского председателя Львова по гуманитарным вопросам Галина Сличная.

Как известно, отопительный сезон для населения начинается, если в течение трех суток среднесуточная температура не превышает +8°С.

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