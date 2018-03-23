Он отменяет обучение на русском языке в школах страны. За это решение проголосовали 58 депутатов сейма, 18 выступили против.

Поправки предусматривают постепенный переход школ национальных меньшинств на обучение на латышском языке. Теперь законопроект должен одобрить президент страны Раймондс Вейонис, который имеет право вернуть его на доработку.

В январе переход школ Латвии на латышский язык одобрило правительство страны.

Реформа должна проводиться постепенно с 1 сентября 2019 и завершиться в 2021-2022 учебном году. Дошкольное обучение и преподавание в начальных классах (с 1-го по 6-й) осуществляется по трем моделям. Половина предметов преподается на латышском языке, на завершающем этапе основного образования (10-12 классы) 80 процентов предметов будут читаться на латышском, в средней школе (7-9 классы) обучение будет вестись исключительно на латышском языке.

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