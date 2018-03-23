На церемонии присутствовал президент Петр Порошенко, который приветствовал подписание документов.

«Авиакомпания откроет 10 направлений из Киева и 5 направлений из Львова в Европу. Самые дешевые билеты будут стоить от 10 евро, а средняя стоимость билета для Украины будет ниже 40 евро. Компания рассчитывает за первый год перевезти 1 млн украинцев», — сказано на странице президента в Facebook.

Исполнительный директор (CEO) авиакомпании Майкл О’Лири заявил, что первый рейс будет осуществлен 15 октября 2018 года.

В то же время пресс-секретарь президента Святослав Цеголко написал в Twitter, что значительная часть билетов для украинцев будет стоить 10 евро.

О’Лири также сообщил, что Ryanair изучит возможность запуска внутренних рейсов в Украине.

Кроме того, он предполагает, что базы Ryanair в будущем могут быть открыты не только Киеве и Львове, но и в других городах Украины.

О’Лири добавил, что для выполнения рейсов из Украины Ryanair закупит новые самолеты Boeing.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира