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На Буковине автобус столкнулся с маршруткой, среди пострадавших — четверо детей
13.10.2019 07:52
В Черновицкой области на трассе столкнулись рейсовый автобус и микроавтобус. Во время аварии травмировались 9 человек, 4 из которых - дети.

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Об этом корреспонденту Укринформа сообщили в отделе коммуникации полиции Черновицкой области.

"На автомобильной дороге Н-03 близко с. Диновцы, Новоселицкого района столкнулись рейсовый автобус сообщением "Черновцы-Харьков" и микроавтобус «Фольксваген транспортер». В результате аварии пострадали 9 человек - 5 взрослых, между которых одна беременная женщина и 4 детей. Характер телесных повреждений устанавливается", - отметили в полиции.

Там добавили, что все травмированные были из микроавтобуса. Их отправили в местную районную больницу.

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