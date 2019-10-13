Об этом корреспонденту Укринформа сообщили в отделе коммуникации полиции Черновицкой области.

"На автомобильной дороге Н-03 близко с. Диновцы, Новоселицкого района столкнулись рейсовый автобус сообщением "Черновцы-Харьков" и микроавтобус «Фольксваген транспортер». В результате аварии пострадали 9 человек - 5 взрослых, между которых одна беременная женщина и 4 детей. Характер телесных повреждений устанавливается", - отметили в полиции.

Там добавили, что все травмированные были из микроавтобуса. Их отправили в местную районную больницу.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира