Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.

13 октября по Украине будет наблюдаться небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, на востоке кое-где порывы 15-20 м/сек. Температура ночью 6-11°, на побережье морей до 14°, днем 17-22°.

В Киеве 13 октября будет наблюдаться небольшая облачность, температура ночью 8-10°, днем около 20°. По области столбики термометров поднимутся до 22 градусов тепла.

14-15 октября снова ожидается небольшая облачность и без осадков. Ночью и утром в южной части кое-где туман. Ветер юго-западный и южный, 5-10 м/сек. Температура ночью 8-13°, днем 18-23°.

14-15 октября воздух в столице днем прогреется до 18-23°.

16-17 октября в Украине будет сохраняться сухая погода. Температура ночью 6-12°, днем 16-22°.

16-17 октября в столице тоже без осадков. Температура ночью 6-11°, днем 16-21°.





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