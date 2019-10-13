 Бабье лето продолжается: украинцам обещают до +23° - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Бабье лето продолжается: украинцам обещают до +23°
13.10.2019 08:30
В Украине в ближайшие дни будет тепло и без осадков, кое-где столбики термометров поднимутся до +23 градусов.

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Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.

13 октября по Украине будет наблюдаться небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, на востоке кое-где порывы 15-20 м/сек. Температура ночью 6-11°, на побережье морей до 14°, днем 17-22°.

В Киеве 13 октября будет наблюдаться небольшая облачность, температура ночью 8-10°, днем около 20°. По области столбики термометров поднимутся до 22 градусов тепла.

14-15 октября снова ожидается небольшая облачность и без осадков. Ночью и утром в южной части кое-где туман. Ветер юго-западный и южный, 5-10 м/сек. Температура ночью 8-13°, днем 18-23°.

14-15 октября воздух в столице днем прогреется до 18-23°.

16-17 октября в Украине будет сохраняться сухая погода. Температура ночью 6-12°, днем 16-22°.

16-17 октября в столице тоже без осадков. Температура ночью 6-11°, днем 16-21°.

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