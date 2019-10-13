Об этом говорится в заявлении Европейского Союза, произнесенном во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Мы еще раз настаиваем на нашей позиции, что полный контроль Украиной над государственной границей имеет очень важное значение для выполнения Минских договоренностей", - заявили в Евросоюзе.

В ЕС также подчеркнули, что все иностранные вооруженные формирования, военная техника и наемники должны покинуть территорию Украины.

Относительно местных выборов на территории ОРДЛО, то для их проведения по украинскому законодательству должны быть созданы все необходимые условия, прежде только в сфере безопасности.

"Надлежащие опасные условия являются необходимыми для проведения, согласно законодательству Украины, местных выборов в отдельных районах Донбасса под надзором БЮРО и в соответствии со стандартами ОБСЕ. Мы будем внимательно следить за развитием ситуации и призываем Россию и поддерживаемых ею вооруженные формирования до конструктивного подхода в этом плане", - говорится в заявлении Евросоюза.

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