Об этом сообщает ГНСУ в Facebook.

"По результатам января-сентября этого года Государственная налоговая служба выполнила план по поступлению налогов и сборов в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды. В целом ГНС обеспечила поступления в размере 706,1 млрд грн (без учета уплаты части чистой прибыли НАК «Нафтогаз Украины» и ПриватБанком в июне-июле). Это на 14,7% больше, чем за подобный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Председатель ГНС Сергей Верланов отметил, что налоговые поступления увеличились адекватно росту экономики. "Это означает, что создается давление на плательщиков налогов», - прокомментировал эту статистику Верланов.

«У нас есть вполне реальные ресурсы, для того, чтобы обеспечивать выполнение индикативных показателей без давления на бизнес», - отметил председатель ГНСУ.

В IV квартале ГНС должна обеспечить поступления в размере 123,2 млрд грн, что на 17,6% больше, чем в октябре-декабре 2018 года. «Задачу на четвертый квартал я вижу исполняемой, тяжелой, напряженной, но исполняемой. Должны показать, что такое настоящая аналитическая работа и что такое работа с рисковыми плательщиками», - резюмировал Верланов.

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