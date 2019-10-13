Об этом сообщает ливанское издание An-Nahar.

«Лига арабских государств призывает Совет Безопасности ООН принять меры, чтобы заставить Турцию прекратить свое военное наступление в Сирии и немедленно вывести свои войска из арабской страны», - говорится в сообщении.

В коммюнике по результатам встречи министров иностранных дел арабских стран в субботу также содержится призыв к Совету Безопасности приостановить военную и разведывательную поддержку, которая может помочь турецкой военной операции.

Согласно заявлению, арабские страны отвергают попытки Турции навязать «демографические изменения» в Сирии с помощью так называемой «безопасной зоны».

Как напоминает издание, 9 октября Турция начала масштабную антитеррористическую операцию «Источник мира» в Сирии на восток от реки Евфрат с целью ликвидировать террористические угрозы у границ Турции и создать зону безопасности, в которую охотно вернутся миллионы сирийских беженцев.

12 октября турецкие войска взяли контроль над сирийским городом Расулайн на востоке от реки Евфрат.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира