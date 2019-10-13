Давайте разберемся, как же правильно выбирать и хранить лимоны:

1. Чтобы лимон оказался спелым, выбирайте плоды с блестящей кожурой. И наоборот, матовая кожура говорит о том, что лимон еще не созрел.

2. Плоды лимона должны иметь насыщенный запах, отличительный для всех цитрусовых.

3. Считается, что наибольшую пользу несут плоды с тонкой и гладкой кожурой.

4. Не покупайте лимоны с темными пятнами и точками.

5. Спелые лимоны довольно быстро портятся, следовательно для длительного хранения лучше покупать немного недозрелые плоды - они более твердые и имеет зеленоватый оттенок.

6. Если лимоны слишком мягкие, значит они переспелые и в лучшем случае у них просто ухудшится вкус, а в худшем - они могут оказаться гнилыми внутри. Такие лимоны лучше не брать.

7. Чтобы избавиться от горечи, необходимо обдать лимоны кипятком.

Как хранить лимон: 5 способов

Чтобы извлечь из лимона максимальную пользу, не оставляйте его храниться в разрезанном виде - от этого разрушаются его полезные вещества. Лучше хранить его одним из этих способов.

1. Лимон можно нарезать кусочками или измельчить в блендере. Затем эту лимонную массу выложить в банку, добавив сахар или мед. Перемешать, закрыть крышкой. По мере необходимости добавляйте в чай 1-2 ч. л. лимонной смеси.

2. Также поможет в хранении лимона специальная лимонница.

3. Если у вас нет такого приспособления, берем обычное блюдечко, насыпаем сахар и уже на него выкладываем лимон (срезанной стороной вниз).

4. Если вы разрезали лимон и не планируете его использовать в ближайшее время, «законсервируйте» его. А сделать это можно при помощи белка. Обычный белок куриного яйца взбиваем, затем смазываем место среза и подсушиваем. Лимон, «законсервированный» таким образом, может до месяца храниться в холодильнике.

5. Если же вы купили лимоны про запас, то не храните их в полиэтиленовых пакетах. Лучше завернуть их в пергаментную бумагу.

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