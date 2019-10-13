Об этом глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил изданию BILD am SONNTAG.

"Из-за турецкого военного наступления на северо-востоке Сирии федеральное правительство не будет выдавать никаких новых разрешений на поставки любых вооружений, которые Турция может использовать в Сирии", - заявил Маас.

Он отметил, что Германия придерживается рестриктивной политики экспортного контроля в отношении Анкары уже с 2016 года, особенно после наступления в Африне.

В 2018 году ФРГ поставила Турции военных товаров и техники на 242,8 млн евро, что составляет почти треть только немецкого экспорта средств ведения войны, отмечает таблоид. За первые 4 месяца этого года экспорт составил 184,1 млн евро. Анкара занимает первое место между внешнеэкономических партнеров Берлина в этой области.

Как сообщал Укринформ, в начале недели Турция начала наступление на территорию, удерживаемую курдскими силами на северо-востоке Сирии. Турецкий президент заявил, что цель Анкары — предотвратить создание "террористического коридора" на границе Сирии и Турции.

Операцию раскритиковали ряд стран и международных органов. В частности, высокий представитель ЕС Федерика Могерини призвала Турцию остановить военную операцию в Сирии, которая может привести лишь к быстрому ухудшению гуманитарной, военной, политической и стратегической ситуации в этой стране.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о необходимости немедленно провести встречу возглавляемой США международной коалиции по борьбе с "Исламским государством".

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