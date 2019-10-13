|Россия в пятый раз отложила пуск ракеты "Ангара"
|13.10.2019 14:55
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Об этом сообщает "Эхо Москвы".
По данным российских СМИ, старт перенесен на следующий год, так как закончить все необходимые приготовления до конца 2019 года специалисты уже не успевают. В "Роскосмосе" эту информацию комментировать не стали, указав, что госкорпорация является лишь производителем, а самим запуском занимается Минобороны. Военное ведомство на новость пока никак не отреагировало.
Как отмечается, нынешний перенос стал уже пятым по счету. Испытательный старт сдвигается ежегодно начиная с 2015 года.
"Ангара-А5" — российская ракета-носитель тяжёлого класса семейства "Ангара", тяжёлая ракета-носитель, разработанная в России после распада СССР.
Первый и единственный запуск Ангары состоялся 23 декабря 2014 года.