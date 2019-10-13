Об этом сообщает "Эхо Москвы".

По данным российских СМИ, старт перенесен на следующий год, так как закончить все необходимые приготовления до конца 2019 года специалисты уже не успевают. В "Роскосмосе" эту информацию комментировать не стали, указав, что госкорпорация является лишь производителем, а самим запуском занимается Минобороны. Военное ведомство на новость пока никак не отреагировало.

Как отмечается, нынешний перенос стал уже пятым по счету. Испытательный старт сдвигается ежегодно начиная с 2015 года.

"Ангара-А5" — российская ракета-носитель тяжёлого класса семейства "Ангара", тяжёлая ракета-носитель, разработанная в России после распада СССР.

Первый и единственный запуск Ангары состоялся 23 декабря 2014 года.

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