 Президент ПАСЕ призвала Анкару прекратить операцию в Сирии - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Президент ПАСЕ призвала Анкару прекратить операцию в Сирии
13.10.2019 15:51
Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье призвала Турцию прекратить военную операцию в Сирии, которая грозит большой эскалацией.

630_360_1562163370-465_13.10.19

Ее заявление размещено на сайте ПАСЕ.

«Я призываю Турцию положить конец военной операции, которая уже повлекла за собой серьезные гуманитарные последствия и представляет реальную опасность нарушения международных стандартов защиты прав человека», - заявила Паскье.

Она с большим беспокойством следит за событиями, связанными с военной интервенцией Турции на севере Сирии.

"Эта интервенция влечет за собой риск большого напряжения, ее гуманитарные последствия для населения региона являются катастрофическими, и я сожалею о потере человеческих жизней, особенно гражданских", - говорится в заявлении.

Президент ПАСЕ напомнила о позиции Ассамблеи, содержащихся в Резолюции 2298 (2019 г.) относительно ситуации в Сирии, включая призыв ко всем сторонам, которые принимают участие в военных операциях, «принять все необходимые меры, предусмотренные международным гуманитарным законодательством, чтобы избежать вреда тысячам гражданских лиц, которые попали в ловушку, оказавшись в центре воздушных ударов и наземных боев согласно своих обязательств».

"Ассамблея также выразила поддержку «суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН и финальной заявления встречи в Сочи от 30 января 2018 года", - напомнила Паскье.

Она ожидает, что все страны-члены Совета Европы будут ценить эту позицию и действовать ответственно.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->