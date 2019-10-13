Ее заявление размещено на сайте ПАСЕ.

«Я призываю Турцию положить конец военной операции, которая уже повлекла за собой серьезные гуманитарные последствия и представляет реальную опасность нарушения международных стандартов защиты прав человека», - заявила Паскье.

Она с большим беспокойством следит за событиями, связанными с военной интервенцией Турции на севере Сирии.

"Эта интервенция влечет за собой риск большого напряжения, ее гуманитарные последствия для населения региона являются катастрофическими, и я сожалею о потере человеческих жизней, особенно гражданских", - говорится в заявлении.

Президент ПАСЕ напомнила о позиции Ассамблеи, содержащихся в Резолюции 2298 (2019 г.) относительно ситуации в Сирии, включая призыв ко всем сторонам, которые принимают участие в военных операциях, «принять все необходимые меры, предусмотренные международным гуманитарным законодательством, чтобы избежать вреда тысячам гражданских лиц, которые попали в ловушку, оказавшись в центре воздушных ударов и наземных боев согласно своих обязательств».

"Ассамблея также выразила поддержку «суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН и финальной заявления встречи в Сочи от 30 января 2018 года", - напомнила Паскье.

Она ожидает, что все страны-члены Совета Европы будут ценить эту позицию и действовать ответственно.





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