Подберите любимые продукты между тех, которые обязательно нужно включить для здоровья и красоты волос.

Молочные продукты

В молоке множество необходимых для активного роста и красоты волос веществ – кальций, калий, фосфор, биотин и сера. Если вы нормально перевариваете молоко, выпивайте не менее 1 стакана в день. Можно заменить молоко кисломолочными продуктами – так вы добавите к рациону полезные бактерии, которые помогают усвоению витамина В, а он очень необходим волосам.

Печень

Отдайте предпочтение говяжьей печени – в ней много белка, витаминов группы В, биотина – его недостаток вызывает перхоть и способствует ослаблению волосяных луковиц. В печени довольно железа – оно укрепит ваши волосы и защитит их от ломкости.

Банан

Бананы содержат биотин в большом количестве, который благоприятно сказывается на вашей коже, ногтях и волосах. Также в бананах много кремния, который стимулирует активный рост волос.

Киви

Из фруктов также его следует предпочесть, если у вас проблемы с волосами. В киви много витамина С, нехватка которого в принципе сказывается на здоровье только организма. В этой ягоде много органических кислот, тиамина, рибофлавина и микроэлементов.

Соевые продукты

Соя – еще один источник белка. В волосах 97 процентов кератина, а он является белковым веществом. Если вы не употребляете животный белок, то соя – отличный источник растительного, к тому же без холестерина, гормонов и адреналина.

Подсолнечные семечки

Нехватка цинка также негативно отражается на волосах – они тускнеют и становятся ломкими. В семенах подсолнечника его много, как и витамина В6. Употребляя семечки, вы вернете волосам здоровый сияние и стимулируете их рост.

Орехи

В орехах много биотина и витамина Е, и не важно, какие именно орехи вы предпочитаете. Еще в орехах много магния, селена, кислот и антиоксидантов. Все это гарантированно защитит волосы от ломкости и придаст им здоровый вид.

Морская рыба

В рыбе много жирорастворимых витаминов А, D и Е, а значит шанс на их правильное усвоение гораздо выше. Помимо этого, фосфор, калий, медь, йод и цинк придадут волосам сияние и сделают локоны тяжелыми и напитанными.

Хлеб с отрубями

Это незаменимый источник полезной клетчатки и витаминов. Он благотворно отражается на работе кишечника, а пищеварение немаловажно для красоты волос. И снова витамин В, биотин и пантенол. Если вы не едите хлеб, замени его хлебцами с отрубями или добавляйте отруби в выпечку или смузи.

Шпинат

Этим полезным продуктом вы можете разнообразить выпечку, соусы, супы и салаты. В шпинате много белка, все витамины группы В, железа. Листья шпината – лидеры между овощей по содержанию в них минеральных веществ.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира