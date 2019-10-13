Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед бен Салман одобрили размещение дополнительных войск и оборудования США. Об этом накануне сообщило государственное информационное агентство SPA.

Власти Саудовской Аравии считают, что это поможет обеспечить безопасность страны, а также мешать угрозам стабильности и глобальной экономики. Такое решение было принято после произошедшей в сентябре атаки на объекты саудовской нефтедобывающей компании Saudi Aramco.

Ранее Пентагон принял решение отправить в Саудовскую Аравию дополнительно три тысячи военнослужащих, а также две батареи ЗРК Patriot и одну THAAD в ответ на недавние атаки на нефтяной сектор страны.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия заплатит Вашингтону за размещение дополнительных военных частей в стране.

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