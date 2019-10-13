Сегодня стало известно о встрече президента Турции Ердогана с парламентской делегацией РФ, в состав которой впервые вошли два “депутата Госдумы“ от аннексированного Крыма - Наталия Поклонская и Руслан Бальбек. Об этом сообщает Европейская правда, со ссылкой на министерство иностранных дел.

Позже появилась реакция украинского МИД: “Информация о встрече президента Ердогана с политиками, незаконно избранными на оккупированной территории Украины вызывает обеспокоенность. Украина уже направила ноту протеста Турции в связи со встречей. Посла Турции в Украине приглашено в МИД“, - заявили в министерстве.





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