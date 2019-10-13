Что полезно есть перед сном, а какие продукты нужно категорически исключить, прежде чем окунуться в объятия Морфея?

Полезно:

Мед - перед сном способствует выработке мелатонина и отключает гормон, который бодрит ваш организм. Вы можете добавить мед в чай, а можете съесть ложку меда просто так.

Банан – очень калорийный продукт, но для засыпания он очень полезен, так как содержит много магния, успокаивающего нервную систему, расслабляющего мышечную систему и тормозящего процессы возбуждения. Также бананы – источник серотонина и мелатонина – гормонов, которые способствуют спокойному сну.

Овсяная каша - содержит множество витаминов, аминокислот и минералов, которые ускоряют процесс выработки мелатонина и настроят на спокойное засыпание.

Миндаль - также содержит много магния, помимо этого – полезные жиры и триптофан, которые замедлят добрый ритм и успокоят нервную систему.

Индейка – еще один источник триптофана, но мясо птицы также содержит нужный белок, который дает длительное чувство сытости, а значит ночной голод вам не грозит – можете спать спокойно.

Вредно:

Сыр - перевозбуждает нервную систему, мозг не отдыхает и выдает нам смутные, но яркие сны. Аминокислоты, которые содержит сыр, не дают воображению отключаться – отсюда хронический недосып и разбитость по утрам.

Острая еда - провоцирует рост температуры тела, дает чувство дискомфорта в области органов желудочно-кишечного тракта, следовательно вряд ли вы выспитесь, мучаясь спазмами и приливами жара.

Алкоголь - сначала заставляет испытывать вялость и сонливость – и правда, после алкоголя заснуть гораздо проще. Только это не засыпание, а проваливание в поверхностный сон, стадии глубокого сна так и не наступает. Бессонница и разбитость по утрам – последствия алкоголя перед сном.

Жирная пища - тяжело переваривается желудком, и требует постоянного включения внутренних органов, а значит спать будет просто некогда. К тому же изжога, боль в животе могут дополнительно мешать вам спокойно спать.

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