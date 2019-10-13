В понедельник, 14 октября, в южных, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях ожидается сильный туман, с видимостью 200-500 м, что соответствует І уровню опасности. Такую информацию сообщает Укргидрометцентр.

Кроме этого, с 13 до 15 октября включительно в Донецкой, большинстве районов Луганской, Запорожской, Одесской, Черкасской, Кировоградской и Тернопольской областях ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни на всей территории Украины сохранится теплая, сухая и солнечная погода, кое-где - переменная облачность.

Температура днем ​​будет достигать +21 в южных, центральных и восточных областях и +23 - в северных и западных. Ночью ожидается от +8...+10 на западе, в центре и востоке Украины до +11...+14 в южных регионах.

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