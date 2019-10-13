История праздника

Праздник берет истоки в Византии в Х веке. По легенде, Богоматерь попросила Иисуса Христа принять молитвы всех людей, призывающих его имя. Она сняла со своей головы покрывало и распростерла его над молящимися в храме людьми, защищая их видимых и невидимых врагов.

Традиции и приметы праздника Покровы

В народной традиции в этот день отмечалась встреча осени с зимой. Название праздника связывают с первым снегом, который покрывал землю, указывая на приближение зимних холодов. Урожай был собран и крестьяне разводили в печи огонь из поленьев фруктовых деревьев, чтобы в следующем году сады были плодоносными. С Покровы традиционно начинались свадебные недели. Люди верили, что брак, арестант в этот праздник, будет крепким и продолжительным, поскольку пара будет под защитой Богородицы.

Праздничный стол - меню на Покров Пресвятой Богородицы

Традиционным угощением на праздник являются покровский каравай, пироги и различная сдоба, которой принято обмениваться с соседями и раздавать нуждающимся. Кроме выпечки, готовили холодец, вареники со всевозможными начинками, делали колбасы, засаливали сало, варили борщ или капустняк.





Сводка.нет - Новости Украины и Мира