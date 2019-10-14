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|Варфоломей поздравил ПЦУ с ее признанием Греческой церковью
|14.10.2019 07:57
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Об этом сообщил в своем Twitter генконсул Украины в Стамбуле Александр Гаман.
«Вселенский Патриарх Варфоломей во время сегодняшней праздничной литургии поздравил Православную церковь Украины с ее признанием сестринской Церковью Эллады. Благодарны Матери-Церкви за постоянную заботу об Украине», - написал дипломат.
Как сообщал Укринформ, в субботу во время заседания Священного Синода Греческой церкви была признана самостоятельность Православной церкви Украины.