Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Ясно. Без осадков. Ночью и утром в южных, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°, на побережье Черного моря до 15°, днем ​​18 -23°, в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем ​​12-17° ", - говорится в сообщении.

В частности, в Киеве и области осадки не прогнозируются. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. В столице температура ночью около 10°, днем ​​20-22°, на Киевщине ночью 8-13°, днем ​​18-23°.

Согласно прогнозу, 15-16 октября осадков не ожидается. Ночью и утром в южной части, центральных, Донецкой области и в Карпатах кое-где туман. Ветер юго-западный и южный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°, на побережье Черного моря до 12°; днем 18-23°, на западе до 25°.

На Киевщине 15-16 октября также без осадков. Ветер юго-западный и южный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°, днем ​​18-23°.

Синоптики 17- 18 октября осадки не прогнозируют. Температура ночью 5-11°, днем ​​17 октября 16-22°, 18 октября 14-20°.

В столичном регионе также без осадков. Температура ночью 5-10°, днем ​​17 октября 16-21°, 18 октября 14-19°.

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